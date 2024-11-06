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Царьград

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"Мы должны успеть подготовиться": На удар несколько часов. Готовятся плацдармы. Более 200 БТР ВСУ ударят в тыл – военкор

"Мы должны успеть подготовиться": На удар несколько часов. Готовятся плацдармы. Более 200 БТР ВСУ ударят в тыл – военкор

Несмотря на крайне тяжёлую обстановку для войск противника на Северном и Восточном фронте, колоссальные потери живой силы и техники, о чём заявляют сами украинцы, в том числе солдаты, "капитуляцией даже и не пахнет", заявил военкор ссылаясь на данные с ЛБС.

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