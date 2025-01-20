На дублере Сибирского тракта в ДТП попал автобус

Сегодня утром на дублере Сибирского тракта случилось ДТП с участием частного автобуса марки Volvo. Как сообщает областная Госавтоинспекция, водитель автобуса ехал в сторону Екатеринбурга и обнаружил что у него спущено колесо.
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