В ДТП в Сараях пострадала 17-летняя девушка

Авария случилась в четверг, 23 июля, на участке трассы Сапожок – Сараи – Борец – Шацк. По предварительной информации, 36-летния водитель «Газели» проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с Hyundai Solaris.
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