62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

199 подписчиков

В ДТП в Сараях пострадала 17-летняя девушка

В ДТП в Сараях пострадала 17-летняя девушка

Авария случилась в четверг, 23 июля, на участке трассы Сапожок – Сараи – Борец – Шацк. По предварительной информации, 36-летния водитель «Газели» проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с Hyundai Solaris.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии