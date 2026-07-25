Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения НРТК ВСУ под Новогригоровкой. Подразделения 150‑й мотострелковой дивизии, входящие в состав 8‑й гвардейской общевойсковой армии, успешно нейтрализовали наземный роботизированный технический комплекс Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новогригоровка.
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