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Мировое обозрение

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Танкер с 750 тыс. баррелей нефти загорелся после взрыва в Ормузском проливе

Танкер с 750 тыс. баррелей нефти загорелся после взрыва в Ормузском проливе

Главное в тезисах: Тезис 1: В Ормузском проливе подорвался и загорелся танкер с 750 тыс. баррелей нефти на борту — это уже третий подобный инцидент за сутки.

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