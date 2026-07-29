CyberRobo: компания Satyress разрабатывает робота-кентавра с руками-бензопилами

Американская компания Satyress разрабатывает дистанционно управляемого робота-кентавра Threehalves, предназначенного для работы в условиях лесных пожаров, оползней, поиска людей под завалами, высокой температуры, токсичной среды и замкнутых пространств.
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