Кадыров: враги пытаются использовать против России национальный вопрос

Зоя Копань Кадыров уже достал, никто не трогает ни Чечню, ни Ингушетия ни другие наши республики,это наши люди, с нашим менталитетом, в каждой семье не без урода, не надо над этим зацикливаться! Речь идёт о озверевших выходцах из Средней Азии, которые граничат со Средневековым Афганистаном и у них жизнь это копейка, они и мать свою продадут, если заплатят!

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко Уважаемый Кадыров а как можно смотреть после этого в глаза Таджикам и их уродливым деткам наглым и подлым и их понаехавшим женам -блядям черножопым ? Обьясни ? Или может целовать в их сраки ?