Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги России пытаются использовать теракт в Crocus City Hall, чтобы посеять в стране рознь по национальному признаку.
Кадыров: враги пытаются использовать против России национальный вопрос
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Кадыров уже достал, никто не трогает ни Чечню, ни Ингушетия ни другие наши республики,это наши люди, с нашим менталитетом, в каждой семье не без урода, не надо над этим зацикливаться! Речь идёт о озверевших выходцах из Средней Азии, которые граничат со Средневековым Афганистаном и у них жизнь это копейка, они и мать свою продадут, если заплатят!
Ответить
14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Уважаемый Кадыров а как можно смотреть после этого в глаза Таджикам и их уродливым деткам наглым и подлым и их понаехавшим женам -блядям черножопым ? Обьясни ? Или может целовать в их сраки ?
Ответить
11 час.
Татьяна Кибишева
Не нужно никого целовать и смотреть в глаза, нужно просто закрыть въезд в Россию хотя-бы на время СВО ВСЕМ, или установить визовый режим со всеми, в т.ч. и с Турцией!!!!!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии