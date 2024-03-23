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Кадыров: враги пытаются использовать против России национальный вопрос

Кадыров: враги пытаются использовать против России национальный вопрос

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги России пытаются использовать теракт в Crocus City Hall, чтобы посеять в стране рознь по национальному признаку.

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Комментарии
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Зоя Копань
Кадыров уже достал, никто не трогает ни Чечню, ни Ингушетия ни другие наши республики,это наши люди, с нашим менталитетом, в каждой семье не без урода, не надо над этим зацикливаться! Речь идёт о  озверевших выходцах из Средней Азии, которые граничат со Средневековым Афганистаном и у них жизнь это копейка, они и мать свою продадут, если заплатят!
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14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Уважаемый Кадыров а как можно смотреть после этого в глаза Таджикам и их уродливым деткам наглым и подлым и их понаехавшим женам -блядям черножопым ? Обьясни ? Или может целовать в их сраки ?
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11 час.
Татьяна Кибишева
Не нужно никого целовать и смотреть в глаза, нужно просто закрыть въезд в Россию хотя-бы на время СВО ВСЕМ, или установить визовый режим со всеми, в т.ч. и с Турцией!!!!!
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5 час.

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