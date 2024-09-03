Нужно ли женщине «нагуляться»?

В

Воробей

Относительно женщин, воспитанным в эмансипированном социуме, автор всё правильно написала. Они к браку с нормальными мужчинами не пригодны. Просто потому, что они объективно не в состоянии практиковать взаимоудовлетворительный супружеский секс. Именно такими они формируются из-за имеющихся в этом типе социума условий. Это - просто объективный факт. И тут ни "насмотренность", ни "нагуленность", ни "повзрослелость" ничего не меняют. Хотя, да, как это сделала автор, можно об этом расписать очень аргументированно. Но это ничего не меняет относительно неподходящести такой женщины для брака с нормальным мужчиной. Потому и уровень массовых разводов сейчас более 70%.