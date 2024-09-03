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Нужно ли женщине «нагуляться»?

Нужно ли женщине «нагуляться»?

«Женщине обязательно нужен выбор. Ей жизненно необходимо выбрать лучшего для себя мужа. Не самого красивого, не самого сексуального - а самого надежного, любящего и заботливого.

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Комментарии
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В
Воробей
Относительно женщин, воспитанным в эмансипированном социуме, автор всё правильно написала. Они к браку с нормальными мужчинами не пригодны. Просто потому, что они объективно не в состоянии практиковать взаимоудовлетворительный супружеский секс. Именно такими они формируются из-за имеющихся в этом типе социума условий. Это - просто объективный факт. И тут ни &quot;насмотренность&quot;, ни &quot;нагуленность&quot;, ни &quot;повзрослелость&quot; ничего не меняют. Хотя, да, как это сделала автор, можно об этом расписать очень аргументированно. Но это ничего не меняет относительно неподходящести такой женщины для брака с нормальным мужчиной. Потому и уровень массовых разводов сейчас более 70%.
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
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