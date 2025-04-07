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Царьград

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Проблемы в зоне СВО, штурм Харькова, истерика Зеленского: Главное за ночь и утро 7 апреля

Проблемы в зоне СВО, штурм Харькова, истерика Зеленского: Главное за ночь и утро 7 апреля

Военкор Сладков не стал скрывать, что очевидные проблемы в зоне СВО всё ещё остаются нерешёнными. Штурма Харькова и Сум не будет.

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