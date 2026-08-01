Водители общественного транспорта задаются вопросом: "Доброе утро! Как убрать эту колымагу? бросил какой-то недоразвитый на остановке Батуринская.
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Водители общественного транспорта задаются вопросом: "Доброе утро! Как убрать эту колымагу? бросил какой-то недоразвитый на остановке Батуринская.