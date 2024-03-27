Вот это и есть миграционная политика в интересах коренного населения! 

Чтобы наши чиновники поучились у "Батьки", прежде всего в России должен появиться подобный "батька". Пока на горизонте не видать. А у нашего только близкие "друзья" в фаворе. Народ только в декларативных выступлениях.

АС

Анна Сепп

Лучше, чем в Беларуси, не придумать! Но доя того, чтобы навести порядок в этом вопросе, нужно этого захотеть. Похоже, что нынешнее правительство именно порядка и не хочет.