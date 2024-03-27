Политнавигатор Рыбарь: надо ликвидировать места наподобие «Садовода» Авторы Telegram-канала «Рыбарь» заявили, что необходимо ликвидировать рассадники беззакония, преступности и бесконтрольного ввоза нелегальных мигрантов по типу торгового комплекса «Садовод».
Вот это и есть миграционная политика в интересах коренного населения!
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
посадить ее на зону сучку конченную
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1 час.
S
Serg
Чтобы наши чиновники поучились у "Батьки", прежде всего в России должен появиться подобный "батька". Пока на горизонте не видать. А у нашего только близкие "друзья" в фаворе. Народ только в декларативных выступлениях.
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1 час.
АС
Анна Сепп
Лучше, чем в Беларуси, не придумать! Но доя того, чтобы навести порядок в этом вопросе, нужно этого захотеть. Похоже, что нынешнее правительство именно порядка и не хочет.
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36 мин.
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