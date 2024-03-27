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Вот это и есть миграционная политика в интересах коренного населения! 

Вот это и есть миграционная политика в интересах коренного населения! 

Политнавигатор Рыбарь: надо ликвидировать места наподобие «Садовода» Авторы Telegram-канала «Рыбарь» заявили, что необходимо ликвидировать рассадники беззакония, преступности и бесконтрольного ввоза нелегальных мигрантов по типу торгового комплекса «Садовод».

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
посадить ее на зону сучку конченную
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1 час.
S
Serg
Чтобы наши чиновники поучились у &quot;Батьки&quot;, прежде всего в России должен появиться подобный &quot;батька&quot;. Пока на горизонте не видать. А у нашего только близкие &quot;друзья&quot; в фаворе. Народ только в декларативных выступлениях.
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1 час.
АС
Анна Сепп
Лучше,  чем в Беларуси, не придумать!  Но доя того, чтобы навести порядок в этом вопросе, нужно этого  захотеть. Похоже, что нынешнее правительство именно порядка и не хочет.
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36 мин.

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