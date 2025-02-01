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Крымская газета

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Удобрения из мазута, игривые «хвостики» и стрельбы на полигоне: чем запомнился крымчанам январь

Удобрения из мазута, игривые «хвостики» и стрельбы на полигоне: чем запомнился крымчанам январь

Пока цветут подснежники, надежда жива. Наши фотокоры искали хрупкую красоту среди суровых январских дней, смотрели, как перерабатывают новогодние ёлки, заглядывали в приют для животных и даже нашли экзотические лимоны.

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