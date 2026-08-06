В Ярославской области отражена самая массовая атака украинских беспилотников С восьми часов вчерашнего вечера до сегодняшних восьми утра российские военные активно п.
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В Ярославской области отражена самая массовая атака украинских беспилотников С восьми часов вчерашнего вечера до сегодняшних восьми утра российские военные активно п.
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