Студент из Пензы по заданию злоумышленников поджег служебный автомобиль на открытой автостоянке возле одного из отделов полиции.
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