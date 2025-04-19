Трамп пренебрег Украиной. Киев не сможет "проглотить" условия США

Регина Толстоброва

Что значит не их конфликт? Дровишки то в костер вы подбрасывали. Деньги выделяли. Американский народ очень недоволен этим, технику туда отправляли. да просто Трамп хитрый человек.Решил. пусть Украина и дальше воюет с Россией, а моя хата с краю, ничего не знаю.