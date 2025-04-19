Президент Дональд Трамп разочарован своей неспособностью быстро заключить мирное соглашение между Украиной и Россией.
Трамп пренебрег Украиной. Киев не сможет "проглотить" условия США
Комментарии
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Регина Толстоброва
Что значит не их конфликт? Дровишки то в костер вы подбрасывали. Деньги выделяли. Американский народ очень недоволен этим, технику туда отправляли. да просто Трамп хитрый человек.Решил. пусть Украина и дальше воюет с Россией, а моя хата с краю, ничего не знаю.
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18 час.
Eduard
Всё просто:"Пригласит в США,у трапа арестуйте ,деньте колодки на руки и на ноги и отправьте в тюрьму! А ещё лучше пулю в бошку типа сам застрелися.Сажаете Юлю,она подпишит всё!
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16 час.
Eduard
Проблема,что Зеля марионетка,причем у десяти хозяев!
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16 час.
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