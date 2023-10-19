Райффайзен Банк ограничивает прием рублей на валютные счета в кассах

С 23 октября 2023 года в кассах Райффайзен Банка станет недоступно внесение наличных рублей на валютные счета с одновременной конвертацией в иностранную валюту, сообщает пресс-служба кредитной организации.
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