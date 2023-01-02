Более 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в 2022 году

Свыше 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в прошлом году. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.