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Более 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в 2022 году

Более 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в 2022 году

Свыше 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в прошлом году. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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