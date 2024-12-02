В России назвали ЕС союзом войны и подстрекателем конфликтов

Евросоюз является «союзом войны», главным фактором разделения Европы и подстрекателем конфликтов. Так это объединение назвал в Telegram зампред Совета Федерации, глава комитета по международным делам Константин Косачев.
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