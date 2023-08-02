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  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
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Замечена тревожная деталь в действиях Путина на Украине

Бывший разведчик США Риттер: Россия с каждым днем становится сильнее слабеющей Украины. Решения, принимаемые президентом РФ Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, укрепляют Российскую Федерацию, заявил экс-разведчик Скотт Риттер.

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