Бывший разведчик США Риттер: Россия с каждым днем становится сильнее слабеющей Украины. Решения, принимаемые президентом РФ Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, укрепляют Российскую Федерацию, заявил экс-разведчик Скотт Риттер.
Бывший разведчик США Риттер: Россия с каждым днем становится сильнее слабеющей Украины. Решения, принимаемые президентом РФ Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, укрепляют Российскую Федерацию, заявил экс-разведчик Скотт Риттер.
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