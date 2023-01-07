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Умер Джанлука Виалли, у Чеферина не будет конкурентов, победы «МЮ» и «ПСЖ», Роналду аплодировал голу «Аль-Насра» и другие новости

1. Легендарный итальянский футболист и тренер Джанлука Виалли умер в 58-летнем возрасте. С 2017 года он боролся с раком – был период, когда, казалось, что он победил болезнь.

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