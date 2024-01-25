Смольянинов готов приехать на Украину для встречи с Зеленским и бойцами ВСУ

Уехавший из России актер Артур Смольянинов* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что готов приехать на Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).