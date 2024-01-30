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Мэр ответил на вопрос о закрытии Кузбасского моста в Кемерове на ремонт

Мэр ответил на вопрос о закрытии Кузбасского моста в Кемерове на ремонт

Жители областного центра переживают о том, как будут проходить ремонтные работы на мосту.Будет ли полностью закрыт Кузбасский мост на время, когда на нем будут проходить ремонтные работ? На этот вопрос ответил мэр областного центра Дмитрий Анисимов.

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