Таджикистан будет проверять условия жизни своих трудовых мигрантов в России

Галина

А с какого перепуга таджики к нам приедут с какими то инспекциями, совсем что ли берега попутали, властителями мира себя возомнили.... Гляньте ка на них... Рахмон прикатит - смотрите ка на него деятеля.... Кто он такой?.. Инспекции он будет проводить... больше ни чего не придумал.... У себя дома наведи порядок, что бы твои жители таджикистана не бегали на заработки, не тащили за собой свои семьи - чмошники, тем более в Россию.... Как наши законы выполнять так слабо (даже русского языка очень очень многие не знают), а если задержали и посадили за нарушения законодательства, избиения, изнасилования, убийства... так сразу Россия нарушает их права.... Не нравится - ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ- в таджикию навиг до конца их всех жизни без права въезда!!!! И нечего тут делать.... ВОН ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ-РОДИНЫ паскуды..... ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С ТОТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ И ВЪЕЗЖАЮЩИХ И ПРИГЛАШАЮЩИХ!!!! А какие то там комиссии близко не подпускать к нам - гнать в зашей по полной!!!!