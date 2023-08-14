Юрий Кот В Москву, Петербург, Уфу, Новосибирск и Екатеринбург будут направлены таджикские правительственные инспекции, которые выяснят, как живется специалистам из Таджикистана в этих российских городах и не возникают ли у них проблемы.
Таджикистан будет проверять условия жизни своих трудовых мигрантов в России
Комментарии
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Галина
А с какого перепуга таджики к нам приедут с какими то инспекциями, совсем что ли берега попутали, властителями мира себя возомнили.... Гляньте ка на них... Рахмон прикатит - смотрите ка на него деятеля.... Кто он такой?.. Инспекции он будет проводить... больше ни чего не придумал.... У себя дома наведи порядок, что бы твои жители таджикистана не бегали на заработки, не тащили за собой свои семьи - чмошники, тем более в Россию.... Как наши законы выполнять так слабо (даже русского языка очень очень многие не знают), а если задержали и посадили за нарушения законодательства, избиения, изнасилования, убийства... так сразу Россия нарушает их права.... Не нравится - ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ- в таджикию навиг до конца их всех жизни без права въезда!!!! И нечего тут делать.... ВОН ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ-РОДИНЫ паскуды..... ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С ТОТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ И ВЪЕЗЖАЮЩИХ И ПРИГЛАШАЮЩИХ!!!! А какие то там комиссии близко не подпускать к нам - гнать в зашей по полной!!!!
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17 час.
АС
Алексей Сафронов
Судя по по проводимой антинародной политике, наше высшее руководство родом из чуркестана.
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16 час.
igor kim
Начинать разбираться надо, прежде всего, себя и сделать все, чтобы на родине таджикам было хорошо. Что-то все прицепились к России, может ей пора научиться жить не завися ни от кого и чтобы ее народу было хорошо. У нас что, совсем стало плохо с головой и работать разучились?
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16 час.
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