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Мужчины,вы же сами выбираете роль кошелька

Мужчины,вы же сами выбираете роль кошелька

Почему мужчины жалуются,что в них видят лишь кошелёк?Простите кончено,а что мужчины ещё могут предложить женщине?Свою молодость и шикарную внешность?Сидеть в декрете и заниматься воспитанием ребёнка и решать все проблемы по поводу ребёнка?Верность и чистую искреннюю любовь?Моральную поддержку и эмпатию,сострадание?Быт,в виде готовки и уборки?Планирование семейной жизни и семейного досуга?Да большинство мужчин лучше дадут денег женщине и она сама всё решит,все купит,потому что мужчинам тупо лень.

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