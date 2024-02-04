Стало известно, какая юридическая компания представляла в Спортивном арбитражном суде фигуристку Камилу Валиеву, получившую 4 года дисквалификации.
Валиеву в CAS защищали адвокаты французской фирмы, специализирующейся на делах с недвижимостью
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
НУ ВСЕ НЕ САНТЕХНИК ИЗ МОРГА !!!! ПОЗОРНАЯ И ГРЯЗНАЯ ИГРА. ГДЕ НАШИ СПОРТИВНЫЕ И НЕ ТОШЛЬКО ВЛАСТИ ? ПОЧЕМУ ГНОБЯТ ЛУЧШУЮ ??????????
Ответить
15 час.
Коська
А может кто то "компетентный" в этой истории назовет Ф.И.О. заказчика "УСЛУГ" конторы сантехников и ассенизаторов, а так же не забыть бы СУММУ гонорара, уплаченную этим "светилам" от юриспруденции и, естественно, ИСТОЧНИК НЕСКАЗАННОЙ ЩЕДРОСТИ!!!! А ОТВЕТ, ЕСТЕСТВЕННО, ГРОБОВАЯ ТИШИНА!!!!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии