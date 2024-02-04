ПЛЕЙМЕЙКЕР
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПЛЕЙМЕЙКЕР

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    А может кто то "компетентный" в этой истории назовет Ф.И.О. заказчика "УСЛУГ" конторы сантехников и ассенизаторов, а ...Валиеву в CAS защ...
  • Владимир Моргунов
    НУ ВСЕ НЕ САНТЕХНИК ИЗ МОРГА !!!! ПОЗОРНАЯ И ГРЯЗНАЯ ИГРА. ГДЕ НАШИ СПОРТИВНЫЕ И НЕ ТОШЛЬКО ВЛАСТИ ? ПОЧЕМУ ГНОБЯТ ЛУ...Валиеву в CAS защ...
  • znm_ek Зенин
    Люди сильны Духом, а не ударом...Татьяна Кириенко:...

Валиеву в CAS защищали адвокаты французской фирмы, специализирующейся на делах с недвижимостью

Валиеву в CAS защищали адвокаты французской фирмы, специализирующейся на делах с недвижимостью

Стало известно, какая юридическая компания представляла в Спортивном арбитражном суде фигуристку Камилу Валиеву, получившую 4 года дисквалификации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
НУ ВСЕ НЕ САНТЕХНИК ИЗ МОРГА !!!! ПОЗОРНАЯ И ГРЯЗНАЯ ИГРА. ГДЕ НАШИ СПОРТИВНЫЕ И НЕ ТОШЛЬКО ВЛАСТИ ? ПОЧЕМУ ГНОБЯТ ЛУЧШУЮ ??????????
Ответить
15 час.
Коська
А может кто то &quot;компетентный&quot; в этой истории назовет Ф.И.О. заказчика &quot;УСЛУГ&quot; конторы сантехников и ассенизаторов, а так же не забыть бы СУММУ гонорара, уплаченную этим &quot;светилам&quot; от юриспруденции и, естественно, ИСТОЧНИК НЕСКАЗАННОЙ ЩЕДРОСТИ!!!! А  ОТВЕТ, ЕСТЕСТВЕННО, ГРОБОВАЯ ТИШИНА!!!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх