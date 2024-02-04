Валиеву в CAS защищали адвокаты французской фирмы, специализирующейся на делах с недвижимостью

НУ ВСЕ НЕ САНТЕХНИК ИЗ МОРГА !!!! ПОЗОРНАЯ И ГРЯЗНАЯ ИГРА. ГДЕ НАШИ СПОРТИВНЫЕ И НЕ ТОШЛЬКО ВЛАСТИ ? ПОЧЕМУ ГНОБЯТ ЛУЧШУЮ ??????????

Коська

А может кто то "компетентный" в этой истории назовет Ф.И.О. заказчика "УСЛУГ" конторы сантехников и ассенизаторов, а так же не забыть бы СУММУ гонорара, уплаченную этим "светилам" от юриспруденции и, естественно, ИСТОЧНИК НЕСКАЗАННОЙ ЩЕДРОСТИ!!!! А ОТВЕТ, ЕСТЕСТВЕННО, ГРОБОВАЯ ТИШИНА!!!!