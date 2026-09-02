«По-хорошему не будет» – Германия закрывает Русский дом и российское генконсульство

Максим Столяров. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине.
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