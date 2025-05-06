Похудевшая Семенович хвастается новой фигурой — весит как Дюймовочка

Певица рассказала о своем состоянии после приема препарата. Анна Семенович с бойфрендом Денисом Социальные сетиАнна Семенович некоторое время назад по совету врача решилась на смелый эксперимент, связанный с приемом популярного препарата для похудения.
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