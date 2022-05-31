Диетолог Королева заявила, что мороженое не стоит есть при нарушениях обмена веществ и аллергии

В популярном лакомстве содержится большое количество жира и сахара, это может существенно навредить здоровью диабетиков, также компоненты мороженого могут стать причиной аллергических реакций, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Маргарита Королева.
В популярном лакомстве содержится большое количество жира и сахара, это может существенно навредить здоровью диабетиков, также компоненты мороженого могут стать причиной аллергических реакций, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Маргарита Королева.
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