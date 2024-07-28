В ЯНАО парк «Ингилор» и Мыс Каменный примут 30 волонтеров из России и Белоруссии

В Салехарде дали старт двум экспедициям «Зеленой Арктики». Волонтеры из России и Белоруссии поедут наводить порядок в природном парке «Ингилор» и в селе Мыс Каменный, сообщила в соцсетях общественная организация.
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