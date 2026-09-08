Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 923 подписчика

"Европа проиграла. Украина проиграла. Всё проиграно": О чём жалеют уехавшие из России. Исповедь звёздных релокантов

"Европа проиграла. Украина проиграла. Всё проиграно": О чём жалеют уехавшие из России. Исповедь звёздных релокантов

Царьград Коллаж Царьграда. Они уезжали с высоко поднятой головой. Беглецам казалось, что их талант оценят на Западе, а деньги и связи позволят жить на широкую ногу.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Вершинин
Игорь Вершинин

На Руси есть хорошая поговорка - "А на хрена козе баян" Так вотт а на кой х... они нам нужны, это только будет подпитка предателям всех рангов, особенно высоких. Если они им нужны, а в основном у всех них второй  паспорт - Израильский или сидят в крови сионистские гены, пуст забирают этих беглецов и вместе с ними валят на Землю Обетованную.  А Рынска, начале ее жизненного пути пиалось - что настоящее ее - Евгения Курицина. Вот такой драной курицей она и осталась. Поимели ее все петухи как курицу на деревенской улице, а теперь даже на суп не годится, только на свалку.Годы ушли, перышки пощипаны, гузка голая, теперь просится  к тем, на кого гадила. Всем кто уехал - оставайся там лавка с товаром.