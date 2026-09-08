Царьград Коллаж Царьграда. Они уезжали с высоко поднятой головой. Беглецам казалось, что их талант оценят на Западе, а деньги и связи позволят жить на широкую ногу.
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Дешёвые конформисты просчитались! Замечательно. Иванам,не помнящим родства, наука!
крысы..мысли как у детей
Этих тварей, не пускать!
На Руси есть хорошая поговорка - "А на хрена козе баян" Так вотт а на кой х... они нам нужны, это только будет подпитка предателям всех рангов, особенно высоких. Если они им нужны, а в основном у всех них второй паспорт - Израильский или сидят в крови сионистские гены, пуст забирают этих беглецов и вместе с ними валят на Землю Обетованную. А Рынска, начале ее жизненного пути пиалось - что настоящее ее - Евгения Курицина. Вот такой драной курицей она и осталась. Поимели ее все петухи как курицу на деревенской улице, а теперь даже на суп не годится, только на свалку.Годы ушли, перышки пощипаны, гузка голая, теперь просится к тем, на кого гадила. Всем кто уехал - оставайся там лавка с товаром.
А себя когда жалеть начнём-увы не положено
Многие релоктанты, в т.ч., в тихушку свалили из России перед СВО и сразу после её начала. Теперь потихоньку, без раскаяния пытаются вернуться в Россию!
Не могут они жить без России. И не смогут. Всё равно придется с ними что-то решать.