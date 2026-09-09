«Единственный рычаг тут — деньги». Что будет с Россией после выборов в США

Отношения России и США изменятся только в одной сфере. Американист Алексей Забродин рассказывает RTVI, почему новая конфигурация Конгресса ничего не изменит на переговорном треке, отчего избирателей волнует не деградация Трампа, а цена галлона бензина, и что будет, если президент США попробует не признать результаты голосования.
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