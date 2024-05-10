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Самолет рейса «Котлас-Раменское» вынужденно сел в Кирове из-за неполадок с шасси

Самолет рейса «Котлас-Раменское» вынужденно сел в Кирове из-за неполадок с шасси

В Кирове следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия.Центральное следственное управление на транспорте сообщило, что 9 мая пассажирский самолет рейса «Котлас-Раменское» совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова.

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