Эксперт назвал самые опасные алкогольные напитки

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов раскрыл, какие алкогольные напитки наносят наибольший вред здоровью .
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