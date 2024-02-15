Испытание кошкой: финальный экзамен для служебных собак

Куча серьёзных здоровых овчарок, перед которыми вальяжно прогуливается кот. Казалось бы, что может пойти не так? Фотография с этой сценой уже пару лет как гуляет по интернету с подписью «Экзамен немецких полицейских собак на выдержку».
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