Испытание кошкой: финальный экзамен для служебных собак

Куча серьёзных здоровых овчарок, перед которыми вальяжно прогуливается кот. Казалось бы, что может пойти не так? Фотография с этой сценой уже пару лет как гуляет по интернету с подписью «Экзамен немецких полицейских собак на выдержку».