На пути Турции стать региональной державой есть преграды — Phileleftheros

Влияние Турции в регионе сегодня ограничено, а репутация Анкары пострадала, заявила директор Центра исследований Европейского Союза при Фонде исследований экономической политики Турции (TEPAV) Нильгюн Арисан Эральп 13 октября в интервью греческой Phileleftheros.
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