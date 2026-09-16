Житель Алтайского края заплатит штраф за курение на борту самолета Москва — Барнаул

Запрет на курение на борту самолета является требованием безопасности В Алтайском крае транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 39-летнего пассажира рейса Москва — Барнаул, который во время полета закурил сигарету в туалете самолета.
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