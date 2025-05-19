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В ЛНР возбуждено дело против изготовившего по заданию СБУ бомбу местного жителя

В ЛНР возбуждено дело против изготовившего по заданию СБУ бомбу местного жителя

В отношении жителя Луганской Народной Республики возбуждены уголовные дела по статьям о приобретении и хранении взрывных устройств и содействии террористической деятельности, сообщили в УФСБ России по ЛНР.

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