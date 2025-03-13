Была колония, стала крепость: стали известны подробности освобождения Малой Локни

Бойцы 9-го мотострелкового полка, который выдавливают сейчас из Курской области украинских боевиков, рассказали, как освобождали село Малая Локня и, в частности, вновь заняли территорию исправительной колонии № 11.
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