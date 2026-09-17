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Watch: Lisa says each 'Press Play' track has its own character, vibe

K-pop star and Blackpink member Lisa teased her new solo EP, "Press Play," on "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" ahead of its release.

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