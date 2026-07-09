SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Виктория Лопырёва, Нино Нинидзе, Оксана Рим, Мария Лобанова вышли в свет в Москве

Виктория Лопырёва, Нино Нинидзе, Оксана Рим, Мария Лобанова вышли в свет в Москве

Вчера на Патриарших прудах в Москве состоялись два светских события: открытие флагманского бутика Ekonika и презентация в ресторане Mela, гостями которых стали Виктория Лопырёва, Нино Нинидзе, Оксана Рим, прима и премьеры Большого театра Кристина Кретова, Игорь Цвирко и Артём Овчаренко, Мария Лобанова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии