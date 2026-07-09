Виктория Лопырёва, Нино Нинидзе, Оксана Рим, Мария Лобанова вышли в свет в Москве

Вчера на Патриарших прудах в Москве состоялись два светских события: открытие флагманского бутика Ekonika и презентация в ресторане Mela, гостями которых стали Виктория Лопырёва, Нино Нинидзе, Оксана Рим, прима и премьеры Большого театра Кристина Кретова, Игорь Цвирко и Артём Овчаренко, Мария Лобанова.
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