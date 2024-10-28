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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеф Карри не смог доиграть матч с «Клипперс» из-за проблем с голеностопом

Лидер «Уорриорз» покинул площадку в начале четвертой четверти домашнего матча с «Клипперс» (104:112) в воскресенье из-за растяжения связок левого голеностопа.

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