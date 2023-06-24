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В Ростовской области, людям, застрявшим в пробках, доставят всё самое необходимое

В Ростовской области, людям, застрявшим в пробках, доставят всё самое необходимое

Такое распоряжение сделал глава донского региона Василий Голубев.Стало известно о том, что в настоящее время из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы М4 "Дон" в Ростовской области образовались многокилометровые пробки.

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