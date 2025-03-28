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Хамес об исключении «Леона» с КЧМ: «Это вопиющая несправедливость. Футбол и заменяющая нас команда будут запятнаны. ФИФА должна изучить ситуацию и дать ответы»

Ранее стало известно, что команда, за которую играет Хамес, не примет участия в турнире из-за нарушения правила владения клубами.

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