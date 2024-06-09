С 1 сентября контрольные работы в школах будут занимать не более 10% учебного времени

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что с 1 сентября нового учебного года доля контрольных работ в общем объеме учебного времени, за исключением всероссийских проверочных работ (ВПР), должна составлять не более 10%.