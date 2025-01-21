Семья впервые в истории засняла звук метеорита, который упал на порог их дома

Впервые в истории удалось записать звук столкновения метеорита с Землей. И произошло это случайно. Семья из Канады, которой посчастливилось заснять на видео падение метеорита на их участок благодаря камере на дверях их дома заявила: «Мы никогда не слышали ничего подобного».