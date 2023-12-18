День Николая Чудотворца 19 декабря: приметы, традиции и обряды для привлечения счастья и богатства Ирэн ОрлонскаяВ церковном календаре православных на декабрь 2023 года есть особенная дата — День Святого Николая.
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