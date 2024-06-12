Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах

Документ опубликован на портале правовой информации Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной, которое предусматривало создание Российского центра науки и культуры в Киеве и Национального культурного центра Украины в Москве.
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