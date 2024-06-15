Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Хорошо бы ознакомить жителей городов с результатом научных исследований учёных по этому поводу! Официальное заключени...Хинштейн анонсиро...
  • Владимир Гусев
    Гражданин совершил противоправные действия - ему трёха за это. А вот если мент или чиновник совершил то же - ему пятн...В Тыве школьники ...
  • Стефания Новак
    Мадам больная на всю голову. Попробуй забери - ты эти деньги заработала? Это деньги Российских налогоплательщиков! А ...Мелони: Разморозк...

Володин сообщил, что ряд депутатов на Украине обсуждает предложения Путина

Володин сообщил, что ряд депутатов на Украине обсуждает предложения Путина

Единственным легитимным субъектом со стороны Украины на сегодняшний день является Верховная Рада. Только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей, отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДШ
Дмитрий Шершов
они с ним поделились?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх