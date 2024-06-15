Володин сообщил, что ряд депутатов на Украине обсуждает предложения Путина

Единственным легитимным субъектом со стороны Украины на сегодняшний день является Верховная Рада. Только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей, отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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