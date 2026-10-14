📷❗️Мобильный комплекс противодействия мультикоптерам «Гроза-Z3-JM», разработанный ОАО «КБ Радар», представляет собой современное средство радиолокационной и радиоэлектронной борьбы, предназначенное для защиты объектов от несанкционированных полетов дронов.
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