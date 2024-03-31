В США назвали штат, который может остаться без помощи НАТО

Американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО. Если другое государство решит атаковать базу ВМС США Перл-Харбор или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования, расположенную близ Гонолулу, союзники Вашингтона по Альянсу не обязаны их защищать, передает CNN.