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В США назвали штат, который может остаться без помощи НАТО

В США назвали штат, который может остаться без помощи НАТО

Американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО. Если другое государство решит атаковать базу ВМС США Перл-Харбор или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования, расположенную близ Гонолулу, союзники Вашингтона по Альянсу не обязаны их защищать, передает CNN.

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